«Авангард» проведет следующий сезон в подмосковной Балашихе

Омский «Авангард» определился с местом проведения домашних матчей в сезоне 2018/19 годов в КХЛ. Об этом рассказал президент клуба Александр Крылов.

«Как вы знаете, ситуация с обеими аренами в Омске на данный момент не позволяет нашей команде начать сезон на домашнем льду. Клубу пришлось искать варианты переезда, последние несколько недель мы плотно занимались этим вопросом.

Осмотрели арены, в том числе в Красноярске, в Мытищах, в Балашихе, провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для «Авангарда» оптимальным вариантом», — приводит слова Крылова официальный сайт клуба.

Напомним, ранее стало известно, что оба стадиона в Омске находятся в аварийном состоянии.