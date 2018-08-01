Омск точно не примет старт сезона КХЛ: СКК им. Блинова тоже в аварийном состоянии

В пресс-службе правительства Омской области прокомментировали техническое состояние арены СКК им. Блинова, на которой «Авангард» выступал до 2007 года.



«В некоторых несущих конструкциях покрытия здания эксперты выявили дефекты, связанные с коррозией металлических элементов, вызванной протеканием крыши. Вместе с тем техническое состояние несущих конструкций оценивалось как ограниченно работоспособное с необходимостью проведения капитального ремонта. Основные вопросы вызвало состояние крыши, покрытие которой признано аварийным», — рассказала пресс-секретарь губернатора Анастасия Гуливатенко.

Напомним, что ранее стало известно об аварийном состоянии «Арены Омск», на которой «ястребы» выступали во всех сезонах КХЛ. Арена возводилась на средства Романа Абрамовича, ее стоимость составила 150 миллионов долларов.