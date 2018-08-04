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В Мосгоризбирком поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе

13:30, 04.08.2018
В Мосгоризбирком поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком ходатайство о регистрации инициативной подгруппы по проведению общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

На референдум предлагается выдвинуть вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?», пишет ТАСС.

Ранее Центральная избирательная комиссия отклонила просьбу КПРФ о проведении всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

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