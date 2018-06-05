В 2019 году в России введут возвратный акциз на нефть и повысят пошлины на топливо

В 2019 году рост акцизов на бензин и дизельное топливо, заложенный в бюджет, может быть компенсирован компаниям за счет «возвратного» акциза на нефть.

«Принять к сведению согласованные предложения Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго о снижении ставок акцизов на бензин и дизельное топливо в соответствии с принятым 22 мая решением правительства на период до декабря 2018 года с учетом введения с января 2019-го акциз года компенсаторных мер в виде «возвратного» акциза на нефть», — передает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Отмечается, что «возвратный» акциз будет вводиться в рамках процесса завершения налогового маневра, при котором пошлина на нефть постепенно снижается до нуля, а НДПИ постепенно растет.

Источником «возвратного» акциза на нефть станут нефтегазовые доходы бюджета России.

Напомним, эксперты отрасли с недоверием отнеслись к мерам правительства о снижении акцизов или экспортных пошлин. Подробности — в материале «Реального времени».