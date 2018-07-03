Пермский край стал лидером в Приволжье по средней зарплате

Пермский край вышел в лидеры по средней зарплате в Приволжском федеральном округе.

Согласно данным Перьмстата, средняя зарплата по региону составила 33 040 рублей. На второй строчке следует Самарская область — 32 289 рублей, на третьей — Нижегородская область — 32 203 рубля. Замыкает список Чувашская Республика — 23 872 рубля.

Что касается Пермского края, то самую высокую зарплату получают пермяки в возрасте от 35 до 39 лет — 37 673 рубля. Сотрудники с высшим образованием в среднем получают 43 910 рублей.

Стоит отметить, что в Прикамье мужчины, по статистике, зарабатывают больше женщин в среднем на 10 тысяч рублей.

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