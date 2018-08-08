Бывший министр ЖКХ Удмуртии возглавил регионального оператора по обращению с отходами

Бывший министр энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин назначен генеральным директором ООО «Спецавтохозяйство», которое ранее выиграло конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии. Соответствующая информация была внесена 7 августа в единый госреестр юридических лиц.

Ижевское предприятие «Спецавтохозяйство» было объявлено победителем конкурса по определению регоператора в апреле этого года. Общая сумма контракта на 10 лет составила 29,5 млрд рублей. В конкурсе принимала участие еще одна компания, но ее заявка была отклонена, так как она не внесла сумму обеспечения.

Иван Маринин до середины ноября 2017 года возглавлял Министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии, которое впоследствии было объединено с Минстроем. В 2007—2014 годах был заместителем главы администрации Ижевска по ЖКХ. В начале июня 2018 года стало известно, что Маринин стал заместителем директора ООО «Спецавтохозяйство».

Компания принадлежит ООО «Чистый город», основным собственником которого является бывший заместитель главы администрации Ижевска Сергей Климов, он же до недавнего времени возглавлял «Спецавтохозяйство».

При этом ООО «Спецавтохозяйство» входит в ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой». Она объявила о планах построить в Удмуртии два мусороперерабатывающих комплекса, 5 станций перегрузки и сортировки, а также будет развивать системы раздельного сбора ТКО.