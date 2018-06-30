Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Отмечается, что Совету федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию этого плана, передает «Коммерсант».

Напомним, число коррупционных преступлений, выявленных в России в январе, выросло почти на 20% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.