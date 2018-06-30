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Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы

12:48, 30.06.2018
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Отмечается, что Совету федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии рекомендовано обеспечить реализацию этого плана, передает «Коммерсант».

Напомним, число коррупционных преступлений, выявленных в России в январе, выросло почти на 20% по сравнению с тем же месяцем 2017 года.

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