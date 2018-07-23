Минздрав выпустит новые препараты для лечения рака

Министерство здравоохранения России готовит к выпуску новые препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Новая вакцина будет персонифицированной, и, как утверждает Скворцова, аналогов таких вакцин в мире пока нет.

«У нас будут на самом деле уникальные препараты. Уже сейчас мы запускаем технологии. Это технологии, когда из человека берут его Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, и через шоковое состояние, иммунный сбой, человек выходит из болезни», — цитирует пресс-служба Кремля Скворцову.

Отмечается, что в этом году у Минздрава 25 проектов, при этом ведомство делает акцент на онкологию. По ее словам, российские показатели смертности по онкологии «очень близки» к европейским. При этом Россия отстает по выявляемости, особенно на ранних стадиях.