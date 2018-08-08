АС РТ признал банкротом сельхозкомпанию из структур «Татнефти»

Арбитражный суд Республики Татарстан признал ООО «Татагро» банкротом. Об этом говорится в материалах суда.

Решение принято 7 августа, однако пока оно не вступило в законную силу. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 1,21 млрд рублей, следует из информации арбитража.

Участниками «Татагро» являются ООО «Татнефть-транс» и гендиректор Марат Насибуллин. Уставный капитал компании составляет 302 млн рублей. Основным видом деятельности «Татагро» является выращивание однолетних культур.

Иск с требованием признать агропромышленную компанию банкротом был подан ПАО «Сбербанк России» в середине октября 2017 года. Позднее к кредиторам присоединились «Татагролизинг» и «Татфондбанк».

Ранее Арбитражный суд РТ признал банкротом краснодарскую «дочку» «Сувар Девелопмента».