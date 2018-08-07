В Казани приступили к испытаниям нового тяжелого беспилотника

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата. Он может стать основной машиной для мониторинга Северного морского пути.



«Сейчас мы вывели на первый этап заводских испытаний тяжелый беспилотник. По спектру задач эта машина может рассматриваться основной в части мониторинга Северного морского пути», — передает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Татарстана Ильдара Мингалеева.

По его словам, ОКБ им. Симонова в прошлом году провело испытания еще одного беспилотника грузоподъемностью 5 тонн.

Ранее сообщалось, что конструкторское бюро создало первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн.