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В Казани на ОКБ им. Симонова создали ударный беспилотник массой более 7,5 тонн

11:56, 12.06.2018

Казанское объединенное конструкторское бюро (ОКБ) им. Симонова создало первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн.

По словам источника «Интерфакса», аппарат предназначен для длительных полетов. Речь идет о БПЛА «Альтиус-О». Ранее предполагалось, что он будет весить 5 тонн.

Напомним, что беспилотник «Альтиус» разрабатывается ОКБ им. Симонова при участии группы «Кронштадт» по контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены.

Их планировалось возобновить в 2017 году с учетом доработок. Позднее конструкторское бюро предложило создать гражданский вариант летательного аппарата.

ПромышленностьОПК Татарстан
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