В Казани на ОКБ им. Симонова создали ударный беспилотник массой более 7,5 тонн

Казанское объединенное конструкторское бюро (ОКБ) им. Симонова создало первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн.

По словам источника «Интерфакса», аппарат предназначен для длительных полетов. Речь идет о БПЛА «Альтиус-О». Ранее предполагалось, что он будет весить 5 тонн.

Напомним, что беспилотник «Альтиус» разрабатывается ОКБ им. Симонова при участии группы «Кронштадт» по контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Первый опытный образец начал летные испытания еще в 2016 году, но тогда они были приостановлены.

Их планировалось возобновить в 2017 году с учетом доработок. Позднее конструкторское бюро предложило создать гражданский вариант летательного аппарата.