В Советском районе Казани до конца октября закроют ряд улиц для ремонта

В Советском районе Казани до конца октября перекроют ряд улиц. Это связано с ремонтом проезжей части и установкой техники для производства работ.

Движение будет ограничено на следующих участках дорог, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на распоряжение исполкома:

ул. Вяземская — от ул. Мира до ул. Юности;

ул. Азинская 1-я — от ул. Академика Губкина до пр. Победы;

ул. Рылеева — от ул. Бухарской до ул. Родины;

ул. Инструментальная — от дома №22 до ул. Солидарности.

Также до 3 октября закроют для движения участок ул. Технической — от дома №9 до ул. Нижнекамской.



Ранее стало известно, что в Казани ограничат движение транспорта из-за Дня Республики Татарстан и Дня города.