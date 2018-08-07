В Казани ограничат движение транспорта из-за Дня Республики Татарстан и Дня города

В августе в Казани временно ограничат движение транспорта. Это будет сделано в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани.

Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.



С 23 часов 19 августа до 1 часа 20 августа движение будет ограничено по пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина), а также на улицах:

Лево-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия);

Право-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия);

Ташаяк (от ул. Московская до ул. Право-Булачной);

спуск от ул. Профсоюзной до ул. Право- Булачной.

С 23 часов 22 августа до 23 часов 2 сентября для транспорта ограничат спуск от ул. Баумана до пл. Тысячелетия, в районе мечети Кул-Шариф, а также парковку МАУ «ДЮСШ «Ак Буре» — обособленное подразделение «Центральный стадион» (со стороны восточной трибуны).

С 22 часов 27 августа до 6 часов 28 августа движение ограничат по пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).

С 20 часов 29 августа до 6 часов 31 августа движение будет ограничено по пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина), а также на улицах:

Лево-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия);

Право-Булачной (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия);

Ташаяк (от ул. Московской до ул. Право-Булачной);

Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана);

Баумана (от ул. Профсоюзной до Кремлевской набережной);

спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана.

С 23 часов 31 августа до 5 часов 1 сентября будет закрыто движение транспорта по пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).

С 15 часов 29 августа до 24 часов 30 августа — по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов

до ул. Абсалямова), а также на территории парковочной зоны возле Центра семьи «Казан».

С 7 до 20 часов 30 августа движение транспорта ограничат по ул. Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима).

Напомним, что праздничные мероприятия пройдут в столице РТ 30 августа.