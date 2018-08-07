В России выбрали деревню с самым веселым названием
В России в рамках опроса определили населенный пункт с самым веселым названием.
В рамках голосования, организованного сервисом путешествий Туту.ру, приняли участие порядка 13,5 тысячи человек. На первом месте оказалась деревня Чуваки в Пермском крае — 27,1% голосов. На втором — село Мошонки в Калужской области — 19,87%, на третьем — деревня Варварина Гайка в Саратовской области — 13,84%.
В сентябре этого года главе населенного пункта-победителя вручат почетный кубок.
Напомним, ранее автобусный рейс из Перми в Симферополь был признан самым длинным в России.
Справка
Чуваки — деревня в Пермского края. Основана в 1671 году. Расположена в центральной части края в 11 км к юго-западу от Перми на берегах реки Усолка. В деревне есть начальная школа. Там проживают около 200 человек.
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