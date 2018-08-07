В России выбрали деревню с самым веселым названием

Фото: Google Maps

В России в рамках опроса определили населенный пункт с самым веселым названием.

В рамках голосования, организованного сервисом путешествий Туту.ру, приняли участие порядка 13,5 тысячи человек. На первом месте оказалась деревня Чуваки в Пермском крае — 27,1% голосов. На втором — село Мошонки в Калужской области — 19,87%, на третьем — деревня Варварина Гайка в Саратовской области — 13,84%.

В сентябре этого года главе населенного пункта-победителя вручат почетный кубок.

Напомним, ранее автобусный рейс из Перми в Симферополь был признан самым длинным в России.