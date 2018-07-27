Автобусный рейс из Перми в Симферополь стал самым длинным в России

Автобусный рейс Пермь — Симферополь стал самым длинным в России. Такой вывод сделали специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Аналитики посчитали максимальные расстояния автобусных маршрутов в России. Сравнивались купленные билеты в одну сторону на сайте компании. Стоит отметить, в том числе в рейтинг попали поездки за границу — в Германию, Белоруссию, Украину и Грузию.

На первом месте оказался рейс Пермь — Симферополь. Длина составила 2094 км, а стоимость билета — 5450 рублей. На втором и третьем месте оказались поездки из Москвы в Германию — в Дортмунд (2026 км) и Франкфурт-на-Майне (2021 км). К слову, рейс Москва — Франкфурт-на-Майне является самым дорогим среди всех. Его цена — 8320 рублей.

В целом средняя цена билета по стране составила 850 рублей, за границу — порядка 1600 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что пермские хостелы оказались самыми дешевыми в России.