Daimler остановил работу в Иране из-за восстановления американских санкций

Концерн Daimler приостановил работу в Иране из-за восстановления санкций США.

«Мы приостановили нашу и без того ограниченную деятельность в Иране в соответствии с примененными санкциями. Мы продолжаем внимательно следить за политическими событиями, особенно в отношении будущего ядерного соглашения», — приводит заявление компании «Прайм».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после утверждения в январе 2016 года Совместный всеобъемлющий план действий. Санкции будут восстановлены в два этапа. Первый начнется 7 августа и коснется суверенного госдолга Ирана, национальной валюты и торговли металлами. Второй этап, который стартует 4 ноября, затронет энергетический сектор экономики, операции с Центробанком Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли.