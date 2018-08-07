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«Ак Барс» Банк погасил собственные еврооблигации

14:43, 07.08.2018

6 августа «Ак Барс» Банк погасил собственные еврооблигации и произвел выплату последнего купона по данному займу.

Еврооблигации объемом 350 млн долларов США были размещены в августе 2015 года с купоном 8% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited. Еврооблигации котировались на Ирландской фондовой бирже.

«Своевременное погашение международных долговых обязательств свидетельствует о том, что кредитная организация обладает достаточным уровнем ликвидности и повышает репутацию банка как надежного партнера на международном уровне», — комментирует директор дирекции инвестиционного бизнеса Айдар Мухаметзянов.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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