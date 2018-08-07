В Удмуртии госкомпания перед приватизацией приобрела автомобиль за 2 млн рублей

Находящееся в собственности Удмуртии АО «ДП «Ижевское» потратит 2 млн рублей на приобретение автомобиля в лизинг. Само предприятие сейчас готовят к объединению с другим принадлежащим республике ГУП «Удмуртавтодор» для последующей продажи крупного пакета акций.

Сообщение о проведении закупки у единственного поставщика размещено на сайте госзакупок. Из него следует, что ДП «Ижевское» приобрело в лизинг автомобиль-минивэн Volkswagen 7HC Transporter за 2,1 млн рублей.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о планах объединить два находящихся в собственности республики предприятия — ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодор». Оба предприятия занимаются строительством и ремонтом дорог. На них приходится основная доля производимых работ в этой сфере в Удмуртии.

В январе 2018 года глава региона сообщил о решении продать 75% акций объединенного предприятия по ориентировочной цене в 3 млрд рублей, из этой суммы 1,6 млрд рублей планировалось направить на ремонт непроезжих дорог.