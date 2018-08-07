Киев может законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!»

Президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!». Об этом рассказал украинский министр обороны Степан Полторак.

Новое приветствие будет использоваться во время парада в часть Дня независимости Украины в Киеве 24 августа, сообщает «Укринформ».

Напомним, что хорваты Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо». Вида отделался предупреждением, а Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч долларов.