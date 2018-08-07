Сотрудники ФСБ задержали самарского студента, подозреваемого в призывах к терроризму
Сотрудники ФСБ России по Самарской области задержали гражданина Средней Азии, подозреваемого в призывах к терроризму.
По предварительной версии, 27-летний молодой человек приехал в Самару для получения высшего образования. Во время нахождения в России он оправдывал деятельность организации «Исламское государство» (группировка признана в России террористической), а также размещал в интернете материалы, пропагандирующие терроризм.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. О фигуранте известно, что он ранее не был судим, занимается единоборствами, а его семья проживает в Средней Азии, пишет «АиФ-Самара».
Напомним, ранее в Тольятти осудили студента, воевавшего на стороне террористов в Сирии.Общество
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