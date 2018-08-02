В Тольятти осудили студента, воевавшего на стороне террористов в Сирии

В Тольятии вынесен приговор 24-летнему Али Нурмагамедову, участвовавшему в боевых действиях в Сирии на стороне «Исламского государства» (группировка признана в России террористической).

Установлено, что в 2017 году студент, бросив учебу в вузе, отправился в Сирию, где стал сражаться против правительственных войск. В одном из боев россиянин получил тяжелое ранение, рассказали в Приволжском окружном военном суде.

Спустя год он получил приказ вернуться в Россию. Прилетев в генкосульство РФ в Стамбуле, молодой человек рассказал, что потерял документы, и попросил помочь с их оформлением. Однако по возвращению в Самару был задержан сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как Нурмагамедов полностью признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее ИГ взяла на себя ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане.