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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляже «Локомотив» и на озере Комсомольское в Дербышках

17:30, 06.08.2018
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляже «Локомотив» и на озере Комсомольское в Дербышках
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендует жителям Казани купаться в Волге у пляжа «Локомотив» и на озере Комсомольское в Дербышках.

По состоянию на 6 августа вода в этих водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим в исполком Казани, а также в администрации Советского, Вахитовского и Приволжского районов направлены письма об установке аншлагов о запрете купания в указанных водоемах.

Ранее Роспотребнадзор запретил купаться на пляже «Нижнее Заречье» в Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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