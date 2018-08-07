Минниханов наградил орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова.
Согласно документу, награда вручена «за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества».
Ранее Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.ОбществоВласть Татарстан
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