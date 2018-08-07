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Минниханов наградил орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар

12:28, 07.08.2018
Минниханов наградил орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова.

Согласно документу, награда вручена «за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества».

Ранее Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.

ОбществоВласть Татарстан
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