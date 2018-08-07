Французского актера Сами Насери избили в одном из баров Москвы — СМИ

Звезду серии фильмов «Такси», французского актера Сами Насери избил неизвестный в баре на Тверской улице в Москве.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка.

«Насери заявил полицейским, что около двух часов в баре «Войс», где он в ночь с субботы на воскресенье отдыхал вместе с братом Ларби, у них возник конфликт с неизвестным. В результате актер получил удар рукой по лицу», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Казани проходит часть съемок нового фильма о Федоре Шаляпине, участие в котором принимает звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери.