Почти 600 татарстанцев с орфанными заболеваниями обеспечат лекарствами за счет федерального бюджета

Более 500 жителей Татарстана, страдающих орфанными заболеваниями, будут с 2019 года обеспечиваться дорогостоящими лекарствами за счет средств федерального бюджета. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков перед началом брифинга, посвященного вопросам лекарственного обеспечения льготников.

По его словам, среди 579 пациентов есть 270 детей. Расходы на одного такого человека достигают 47 млн рублей в год, сообщил Садыков корреспонденту «Реального времени».

Министр здравоохранения Татарстана также отметил, что изменение порядка обеспечения лекарствами обеспечит экономию бюджетных средств в республике порядка 1 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин заявил, что дефицит по лекарствам для больных с редкими заболеваниями в республике составляет около 960 млн рублей.

