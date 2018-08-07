Генеральный директор «Прогреса»: «Уверены, что в России нас ждет хорошее гостеприимство»

Люксембургский клуб «Прогрес» настроен на то, чтобы совершить еще одно чудо в Лиге Европы в матчах третьего квалификационного раунда с российской «Уфой». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Прогреса» Томас Гильгеманн:

— «Уфа» выглядит фаворитом в этом противостоянии, но мы подходим к этим двум матчам в полной боевой готовности. Мы уже сотворили маленькое чудо и готовы повторить свой успех. Наш соперник выступает в сильном чемпионате. Мы уже посмотрели несколько игр «Уфы» против «Локомотива» и «Домжале», и можно с уверенностью сказать, что нам будет непросто. Мы уже играли в Азербайджане и там увидели слияние сразу нескольких культур. Уверены, что в России нас ждет хорошее гостеприимство, а мы в свою очередь постараемся продемонстрировать его в ответ, — сказал Гильгеманн.

Матч «Уфа» — «Прогрес» пройдет на уфимском стадионе «Нефтяник» 9 августа, начало — в 17.00 мск.





