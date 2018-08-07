Фирма из Нидерландов потребовала банкротства экс-управляющего отелем Marriott в Казани

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Комфорт Отель Менеджмент Б. В» (Нидерланды) подала исковое заявление в Арбитражный суд РТ о банкротстве ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг».

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 3 августа. Сумма требований составляет 37,8 млн рублей, говорится в материалах арбитража.

Ранее ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг» выступало арендатором шестиэтажного здания площадью 7 044,5 кв. м на улице Карла Маркса, 6, в Казани. По этом адресу с 2011 по октябрь 2016 года работал отель Marriott.

Напомним, что здание отеля Marriott в очередной раз выставили на торги. Если к 1 октября оно не будет продано, цена снизится до 600 млн рублей.