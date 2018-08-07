Медведев предупредил о «потенциальном конфликте» из-за принятия Грузии в НАТО

Принятие Грузии в НАТО может привести к потенциальному конфликту. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



«Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои», — цитирует «Коммерсантъ» Медведева.

По его словам, есть неурегулированный территориальный конфликт и руководству НАТО следует «ничего не предпринимать в этом направлении».

«И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо»,— добавил глава правительства.

Он отметил, что для России Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, «с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток, в том числе вступление Украины и Грузии в альянс, будет рассматриваться Россией как угроза.