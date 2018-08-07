Российский пловец завоевал золото ЧЕ, установив рекорд

Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта в британском Глазго, победив на дистанции 200 метров брассом.



Чупков пришел с результатом 2 минуты 6,80 секунды и установил рекорд Европы. Второе место занял британец Джеймс Уилби (+1,59 секунды), третьим стал итальянец Лука Пиццини (+1,74), передает «РИА Новости».

Еще один российский пловец Кирилл Пригода финишировал пятым (+1,97).

Ранее россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд и завоевал золото на дистанции 50 м на спине. До этого сборная России завоевала золото в эстафете. Кроме него, в составе сборной в финальном заплыве участвовали Евгений Рылов, Данила Изотов и Владимир Морозов.