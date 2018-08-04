Российские пловцы стали первыми на ЧЕ в эстафете вольным стилем
Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным вида спорта в Глазго.
Российская команда стала первой в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Результат спортсменов составил 3 минуты 12,23 секунды, передает «Коммерсант». Второе место у пловцов из Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).
В составе сборной в финальном заплыве участвовали Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.Спорт
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