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Российские пловцы стали первыми на ЧЕ в эстафете вольным стилем

03:29, 04.08.2018
Российские пловцы стали первыми на ЧЕ в эстафете вольным стилем
Фото: pxhere.com

Пловцы сборной России завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным вида спорта в Глазго.

Российская команда стала первой в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Результат спортсменов составил 3 минуты 12,23 секунды, передает «Коммерсант». Второе место у пловцов из Италии (+0,67), третьей стала сборная Польши (+1,97).

В составе сборной в финальном заплыве участвовали Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов и Климент Колесников.

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