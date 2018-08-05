Российский пловец завоевал золото и установил рекорд на чемпионате Европы

Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд и завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию в Глазго на дистанции 50 м на спине.



Спортсмен из России показал лучший результат — 24 секунды. Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), бронза досталась ирландцу Райану Шейну (24,64). Еще один россиянин — Владимир Морозов пришел четвертым (24,69), передают «Известия».

Ранее Климент Колесников в составе сборной России завоевал золото в эстафете. Кроме него, в составе сборной в финальном заплыве участвовали Евгений Рылов, Данила Изотов и Владимир Морозов.