«Газпром» начал заморозку программы внешних займов — СМИ

ПАО «Газпром» приостановила программу внешних займов из-за спора с украинским «Нафтогазом».

Западные банки, которые традиционно работают с «Газпромом», опасаются заморозки средств российской компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так, после ареста активов «Газпрома» в Великобритании неназванный банк заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Сама нефтяная компания перед арестом отменила размещение евробондов в фунтах стерлингов.

Два источника среди факторов, повлиявших на сделку, назвали обострение судебного спора с «Нафтогазом».

Ранее в «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома» судом Швейцарии. Однако в российской компании опровергли эту информацию.

