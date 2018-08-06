Новым прокурором Альметьевска стал Дамир Яфизов
Новым альметьевским городским прокурором назначен старший советник юстиции Дамир Яфизов. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил Яфизова коллективу городской прокуратуры и активу Альметьевска.
Занимавший ранее эту должность Рафаэль Шакиров переведен на службу в аппарат прокуратуры Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что прокуратуру Алексеевского района Татарстана возглавил 35-летний Павел Абрамов.
Справка
Яфизов Дамир Саетгареевич родился 20 марта 1966 года в г. Буинск.
В 1992 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова — Ленина. Работу в органах прокуратуры начал в 1992 году в должности следователя прокуратуры Апасовского района. В 1997 — 2008 гг. – прокурор Аксубаевского района. В 2008 – 2018 гг. – прокурор Спасского района. Награжден медалью «290 лет прокуратуре России» (2001), Благодарностью Кабинета Министров РТ (2016).
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