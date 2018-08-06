«Роснефть» опередила Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13.25 мск стоимость акций «Роснефти» выросла на 1,78% и составила 418,55 рубля за бумагу. Капитализация компании составила 4,43 трлн рублей. Стоимость акций Сбербанка увеличилась на 1,06%, до 204,35 рубля, а капитализация кредитной организации составила 4,41 трлн рублей, передает RNS.

Ранее совет директоров «Роснефти» одобрил обратный выкуп не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд. Реализация программы продлится по 31 декабря 2020 года.