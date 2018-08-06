Минниханов встретился с главой МЧС России Евгением Зиничевым

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Стороны обсудили проведение в Казани матчей чемпионата мира по футболу — 2018 и ряд профильных вопросов по обеспечению безопасности на территории Татарстана.

Также была затронута тема финансовой составляющей работы МЧС России в РТ. Так, за последние 7 лет на развитие федеральных сил и средств МЧС из республиканского бюджета было выделено более 2,2 млрд рублей. За счет этих средств были проведены строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты более 180 зданий, приобретены почти 50 единиц автотехники, а также решены другие вопросы.

В этом году были выделены средства в размере 76 млн рублей на капитальный ремонт основной и специальной техники, отслужившей 10 и более лет, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что МЧС провело более 1,2 тысячи учений перед ЧМ-2018.