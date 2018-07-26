Россияне смогут самостоятельно выбирать дату бракосочетания

Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.



Поправки позволят россиянам подавать заявление в период от одного месяца до одного года до желаемой даты свадьбы. Кроме того, заявление теперь можно подавать дистанционно.

В настоящее время брак регистрируется через месяц после подачи заявления в ЗАГС, а при наличии уважительных причин для отсрочки — в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в 2017 году россияне стали заключать браки чаще.