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Россияне смогут самостоятельно выбирать дату бракосочетания

17:46, 26.07.2018
Россияне смогут самостоятельно выбирать дату бракосочетания
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутаты приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Поправки позволят россиянам подавать заявление в период от одного месяца до одного года до желаемой даты свадьбы. Кроме того, заявление теперь можно подавать дистанционно.

В настоящее время брак регистрируется через месяц после подачи заявления в ЗАГС, а при наличии уважительных причин для отсрочки — в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в 2017 году россияне стали заключать браки чаще.

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