В Архангельское областное собрание выдвинулись кандидаты из Татарстана и Башкирии
Кандидаты из Татарстана и Башкирии выдвинулись на выборах в Архангельское областное собрание депутатов. Они фигурируют в списках партий «Родина» и «Коммунисты России».
От последних Татарстан представляют 26 кандидатов, следует из материалов местного избиркома. В список также вошли четверо жителей Башкирии.
В списках партии «Родина» также фигурирует один татарстанец.
Также обе партии выдвинули немало кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Напомним, что выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября. На эту дату назначен единый день голосования.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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