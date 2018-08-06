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В Архангельское областное собрание выдвинулись кандидаты из Татарстана и Башкирии

13:04, 06.08.2018
В Архангельское областное собрание выдвинулись кандидаты из Татарстана и Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кандидаты из Татарстана и Башкирии выдвинулись на выборах в Архангельское областное собрание депутатов. Они фигурируют в списках партий «Родина» и «Коммунисты России».

От последних Татарстан представляют 26 кандидатов, следует из материалов местного избиркома. В список также вошли четверо жителей Башкирии.

В списках партии «Родина» также фигурирует один татарстанец.

Также обе партии выдвинули немало кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Напомним, что выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября. На эту дату назначен единый день голосования.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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