В Архангельское областное собрание выдвинулись кандидаты из Татарстана и Башкирии

Кандидаты из Татарстана и Башкирии выдвинулись на выборах в Архангельское областное собрание депутатов. Они фигурируют в списках партий «Родина» и «Коммунисты России».

От последних Татарстан представляют 26 кандидатов, следует из материалов местного избиркома. В список также вошли четверо жителей Башкирии.

В списках партии «Родина» также фигурирует один татарстанец.

Также обе партии выдвинули немало кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Напомним, что выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября. На эту дату назначен единый день голосования.