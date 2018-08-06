В Перми появился арт-объект, посвященный ипотеке

Фото: пресс-служба фестиваля «Пермский период. Новое время»

В центре Перми появилась большая черная надпись «Над ипотекою во ржи», которую создал известный российский уличный художник Илья Мозги.

Арт-объект был сделан после участия в фестивале «Длинные истории Перми». Как поясняет художник, тема работы созвучна многим, «ведь о таких вещах и нужно говорить на улице».

«В ней я провожу аналогию между этими двумя словами, на основе устоявшегося выражения Сэлинджера. Кредиты, долговые ямы выглядят, как бездонные пропасти, в которые так легко попасть и трудно вылезти», — приводит его слова пермское издание «Текст».

Стоит отметить, что Илья Мозги создает свои работы в виде монохромных трафаретов или строгих надписей.

Напомним, ранее в Перми появилось граффити с играющим в футбол Путиным.