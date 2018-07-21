В Перми появилось граффити с играющим в футбол Путиным
Рисунок с Владимиром Путиным, который играет футбол, появился на стене завода в Перми.
Автором работы выступил Андрей Миляхов. Граффити пермяк назвал «Владимир Путин гоняет мяч в кремлевском зале». По словам художника, президента он нарисовал как организатора чемпионата мира по футболу в России.
Напомним, ранее Андрей Миляхов нарисовал в центре Перми тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и посвятил ему стихи.Общество
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