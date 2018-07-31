В Грузии легализовали употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии отменил административное наказание за употребление марихуаны без назначения врача.



«Суд удовлетворил иск, посчитав, что штраф за потребление марихуаны противоречит статье конституции Грузии, которая гласит, что у всех есть право на свободное развитие личности», — передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что ответственность может последовать в случае, когда конкретные действия лица, употребляющего марихуану, создают угрозу другим лицам. При этом суд посчитал обоснованным привлечение человека к ответственности в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних лиц.

Ранее в Канаде полностью легализовали продажу и употребление марихуаны. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.