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В Грузии легализовали употребление марихуаны

03:29, 31.07.2018
В Грузии легализовали употребление марихуаны
Фото: pixabay.com

Конституционный суд Грузии отменил административное наказание за употребление марихуаны без назначения врача.

«Суд удовлетворил иск, посчитав, что штраф за потребление марихуаны противоречит статье конституции Грузии, которая гласит, что у всех есть право на свободное развитие личности», — передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что ответственность может последовать в случае, когда конкретные действия лица, употребляющего марихуану, создают угрозу другим лицам. При этом суд посчитал обоснованным привлечение человека к ответственности в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних лиц.

Ранее в Канаде полностью легализовали продажу и употребление марихуаны. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

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