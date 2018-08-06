В Бурятии дальнобойщик из Татарстана врезался в полицейский автомобиль
В Бурятии большегрузный автомобиль Scania под управлением жителя Татарстана врезался в полицейскую машину Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП произошло на 184 км автодороги «Р-258 Байкал», в 500 метрах от села Выдрино Кабанского района. На данном участке автодороги проводятся ремонтные работы, сотрудники полиции пропускали встречный транспорт. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в полицейский автомобиль, пояснили в МВД.
В результате инцидента травмы и ушибы сотрудники ОМВД России по Кабанскому району. Один из них отпущен на амбулаторное лечение, второй – госпитализирован в больницу.
В МВД по Республике Бурятия по факту ДТП проводится служебная проверка. Виновник ДТП – ранее не судимый житель Республики Татарстан привлечен к административной ответственности.
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