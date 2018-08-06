В Пермском крае 68% автомобилей куплены в кредит

Пермский край попал в топ-15 рейтинга по динамике кредитных сделок на автомобильном рынке.

По информации национального бюро кредитных историй, 68% автомобилей в Прикамье было продано в кредит. Данные приводятся на второй квартал этого года. Как пишут эксперты, объем авторынка региона оценивается в 8,8 тысяч машин. Порядка 6 тысяч из них куплены в кредит.

Стоит отметить, что больше всего машин, проданных в кредит, находится в Москве — 17 тысяч единиц. Далее следует Московская область — около 12 тысяч и Санкт-Петербург — более 13 тысяч.

Всего в России количество купленных в кредит автомобилей составило более 208 тысяч единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1%.

Напомним, правительство продлило программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018—2020 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.