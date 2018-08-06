Новости общества

07:40 МСК
Новости раздела
Общество

Российское посольство в США обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»

07:27, 06.08.2018
Российское посольство в США обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»
Фото: mil.ru

Посольство России в Соединенных Штатах заявило, что Госдепартамент уже в который раз переходит к «мегафонной дипломатии». Так дипломаты отреагировали на вызов в Госдеп временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова для «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую политику.

«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе?» — заявили в российском посольстве.

В ведомстве отметили, что за последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях российская сторона развенчивала «абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства которых приведено не было».

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — подчеркнули в посольстве.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты