Российское посольство в США обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»

Посольство России в Соединенных Штатах заявило, что Госдепартамент уже в который раз переходит к «мегафонной дипломатии». Так дипломаты отреагировали на вызов в Госдеп временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова для «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую политику.

«О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе?» — заявили в российском посольстве.



В ведомстве отметили, что за последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях российская сторона развенчивала «абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства которых приведено не было».

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — подчеркнули в посольстве.