Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.



«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить комментарий на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Науэрт.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили о 54 санкционных «накатах» США на Россию с 2011 года

