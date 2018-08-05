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Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп

18:29, 05.08.2018
Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп
Фото: mil.ru

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить комментарий на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Науэрт.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили о 54 санкционных «накатах» США на Россию с 2011 года

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