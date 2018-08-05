Автомобиль убитых в ЦАР журналистов сопровождала еще одна машина

Автомобиль убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко двигался в сопровождении еще одной машины.

Такие данные получила из ЦАР группа по расследованию обстоятельств их гибели, созданная Михаилом Ходорковским, сообщает «МБХ Медиа».



Машина, в которой были трое россиян и местный водитель, шла второй. Первый автомобиль находившиеся в засаде преступники пропустили и напали на машину с журналистами.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву.