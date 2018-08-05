Великобритания может покинуть ЕС без соглашения с Брюсселем

Великобританию может ожидать «жесткий Брексит». Об этом заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.



Вероятность того, что Лондону и Брюсселю так и не удастся прийти к общему соглашению по условиям выхода Британии из состава ЕС, Лиам оценил в 60%, передает «Коммерсант».

«Неуступчивость Еврокомиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет. Мы создали базис для того, чтобы сделка состоялась, но если ЕС решит, что божье предназначение неизбранных заключается в том, чтобы в первую очередь заботиться о благосостоянии народа Европы, тогда это будет Брексит бюрократов, а не Брексит народа», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания не заплатит ЕС «отступные» за Brexit в размере 39 млрд фунтов стерлингов, если не будет заключено торговое соглашение.