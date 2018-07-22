В Британии предупредили, что без торговой сделки не заплатят ЕС «отступные» за Brexit

Великобритания не заплатит ЕС «отступные» за Brexit в размере 39 млрд фунтов стерлингов, если не будет заключено торговое соглашение.

«Статья 50 гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — цитирует британского министра по вопросам брексита Доминика Рааба The Telegraph.