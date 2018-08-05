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Молдавия предложила Москве отменить пошлины на 5—6 групп товаров

20:35, 05.08.2018
Молдавия предложила Москве отменить пошлины на 5—6 групп товаров
Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон предложил России отменить пошлины на импорт на 5—6 групп товаров, которые наиболее востребованы среди потребителей.

«Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5—6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объем экспорта [из Молдавии в Россию] вырастет в несколько раз», — приводит ТАСС слова Додона.

По его словам, Молдавия начала открывать для большинства своих предприятий российский рынок. Основной целью он назвал снятие ограничений, введенных Россией в 2014 году, когда Молдавия подписала соглашение о свободной зоне торговли с ЕС. Тогда Москва ввела пошлины на мясо, овощи, фрукты, зерновые, сахар, солодовое пиво и виноградное вино.

Ранее Додон осудил решение правительства о высылке российских дипломатов и назвал его антироссийской провокацией МИД Молдавии.

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