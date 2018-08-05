Молдавия предложила Москве отменить пошлины на 5—6 групп товаров

Президент Молдавии Игорь Додон предложил России отменить пошлины на импорт на 5—6 групп товаров, которые наиболее востребованы среди потребителей.



«Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5—6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объем экспорта [из Молдавии в Россию] вырастет в несколько раз», — приводит ТАСС слова Додона.

По его словам, Молдавия начала открывать для большинства своих предприятий российский рынок. Основной целью он назвал снятие ограничений, введенных Россией в 2014 году, когда Молдавия подписала соглашение о свободной зоне торговли с ЕС. Тогда Москва ввела пошлины на мясо, овощи, фрукты, зерновые, сахар, солодовое пиво и виноградное вино.

Ранее Додон осудил решение правительства о высылке российских дипломатов и назвал его антироссийской провокацией МИД Молдавии.