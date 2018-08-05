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Шевченко готов дать показания по делу об убийстве Орхана Джемаля в ЦАР

20:07, 05.08.2018 2
Шевченко готов дать показания по делу об убийстве Орхана Джемаля в ЦАР
Фото: ru.m.wikipedia.org

Максим Шевченко сообщил, что готов дать в Следственном комитете показания по делу убитого в Центральноафриканской Республике журналиста, его друга Орхана Джемаля.

«Я просил бы об этом: чтобы допросили меня, допросили Михаила Борисовича Ходорковского, допросили еще ряд людей, которые лично знали Орхана либо были связаны с этой командировкой. Он накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку. Я его отговаривал, он соглашался, что, да, это тема неочевидная, но что делать, нужны деньги», — цитирует «РИА Новости» Шевченко.

По его словам, он хотел бы официально дать показания, чтобы они были приобщены к делу.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:09
    Ну и что он скажет?
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  • Анонимно 20:16
    Скользкий тип этот Шевченко: и вашим и нашим...
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