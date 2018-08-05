Шевченко готов дать показания по делу об убийстве Орхана Джемаля в ЦАР

Максим Шевченко сообщил, что готов дать в Следственном комитете показания по делу убитого в Центральноафриканской Республике журналиста, его друга Орхана Джемаля.



«Я просил бы об этом: чтобы допросили меня, допросили Михаила Борисовича Ходорковского, допросили еще ряд людей, которые лично знали Орхана либо были связаны с этой командировкой. Он накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку. Я его отговаривал, он соглашался, что, да, это тема неочевидная, но что делать, нужны деньги», — цитирует «РИА Новости» Шевченко.

По его словам, он хотел бы официально дать показания, чтобы они были приобщены к делу.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву.