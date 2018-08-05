Доля российской финансовой помощи Абхазии за пять лет снизилась с 75% до 50%

За пять лет доля российской финансовой помощи Абхазии снизилась с 75% до 50%. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра экономики республики Адгура Ардзинбу.

«Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», — сообщил он, отметив, что это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений.

Ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Глава южноосетинского МИДа Дмитрий Медоев сообщил, что республика рассмотрит вопрос об открытии своего посольства в Дамаске.